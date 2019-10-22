Лондон, , 23:17 — REGNUM Парламент Великобритании намерен предстоящие два дня обсуждать речь королевы Елизаветы II, 22 октября передает агентство Reuters.

В среду 23 октября и в четверг 24 октября планировалось обсуждение соглашения по Brexit, однако Палата общин отказалась от «ускоренного» рассмотрения сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение соглашения по Brexit в парламенте.

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