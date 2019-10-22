Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Отрядам сирийских курдов требуется дополнительное время для отхода от турецкой границы на северо-востоке Сирии, заявил 22 октября министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CNN.

Курды из РПК (сс) Kurdishstruggle

По его словам, курды не успели отойти на условленное расстояние за 120 часов, на которые была приостановлена военная операция Турции.

Глава Пентагона сообщил, что курды стараются изо всех сил, «но если им потребуется немного больше времени, то им надо дать немного больше времени».

Как сообщало ИА REGNUM, главным условием соглашения США и Турции о приостановке турецкой военной операции на севере Сирии был отвод курдских отрядов на 30 км от границы с Турцией. Срок приостановки истёк 22 октября в 22:00.

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