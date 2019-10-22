Бишкек, , 22:56 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Токио провел переговоры с председателем парламентской лиги дружбы «Киргизия — Япония» Гэном Накатани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что японские власти оказывают Киргизии значительную помощь в реализации различных экономических и социальных проектов, а также в развитии парламентаризма.

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Также президент Жээнбеков призвал японское бизнес-сообщество вкладывать деньги в экономику Киргизии.

«Мы заинтересованы в привлечении крупных зарубежных компаний и корпораций, в том числе и из Японии, для реализации совместных проектов», — сказал он.

В свою очередь представители парламентской лиги дружбы отметили, что Киргизия обладает большим энергетическим и туристическим потенциалом, а также имеет широкие возможности по экспорту экологически чистого продовольствия

«У вас красивая природа, чистый воздух, чистая вода. Большие запасы водно-энергетических ресурсов. Все это является бесценным богатством Киргизии», — подчеркнули делегаты.

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