Сочи, Краснодарский край, , 22:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил по телефону своему сирийскому коллеге Башару Асаду об итогах своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил 22 октября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент Сирии Бараш Асад Kremlin.ru

Президент России сообщил сирийскому лидеру о положениях меморандума, выработанного по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне, продолжавшихся около шести часов.

Владимир Путин подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Сирии остаётся главной задачей, а также напомнил о необходимости продолжения совместных усилий, включая работу в рамках Конституционного комитета.

Президент Сирии поблагодарил Владимира Путина, сообщил о полной поддержке результатов встречи и выразил готовность сирийских пограничников приступить к совместному патрулированию с российской военной полицией, отметил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из положений российско-турецкого меморандума, выработанного Путиным и Эрдоганом, является совместное патрулирование приграничной зоны российской военной полицией и сирийскими пограничниками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме приветствовали меморандум Турции и России по Сирии

Читайте развитие сюжета: Пентагон признал срыв сроков отвода курдских отрядов от границы Турции