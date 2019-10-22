Элиста, , 22:46 — REGNUM Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков 22 октября на страницах в социальных сетях.

Сангаджи Тарбаев и глава Калмыкии Бату Хасиков Цитата страницы instagram.com/tarbaev_s

«Принял решение назначить Сангаджи Андреевича Постоянным Представителем Главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — Заместителем Председателя Правительства Республики Калмыкия. Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», — написал Хасиков.

«Когда-то мы с Сангаджи сказали друг другу, что, кем бы мы ни были, какими бы статусами ни обладали, мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии. Так было, есть и будет», — добавил глава республики.

https://www.instagram.com/p/B37cBsKheMm/

Как сообщало ИА REGNUM, и в период предвыборной кампании, и после выборов Бату Хасиков заявлял, что хотел бы видеть представителем в Совете Федерации от исполнительной власти Калмыкии бывшего КВНщика Сангаджи Тарбаева. Однако накануне, 21 октября, спустя ровно месяц после инаугурации, Хасиков назначил в Совфед своего предшественника — Алексея Орлова.