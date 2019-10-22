Москва, , 22:35 — REGNUM Подписанный в итоге всеобъемлющего диалога лидеров России и Турции Меморандум о взаимопонимании станет «дорожной картой» для перевода конфликтной ситуации на турецко-сирийской границе к этапу мирных переговоров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Целью является не только достижение устойчивого перемирия, но и предотвращение распространения террористов на другие территории», — подчеркнул парламентарий.

Россия вносит конструктивный тон в процесс урегулирования турецко-курдского конфликта.

«Сегодня мы стали свидетелями очередной значимой победы российской внешней политики. Наша страна в лице главы государства вновь предлагает миролюбивую повестку, выступает гарантом стабильности и демонстрирует способность оказывать позитивное влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе», — указал парламентарий.

Исключительно важно, что президент Эрдоган заверил в готовности Турции следовать в русле резолюций СБ ООН и достигнутых договоренностей в рамках Астанинского процесса.

«В отличие от США, которые не умеют вести международный диалог, кроме как с позиции силы, Россия доказывает, что в современном мире со всеми его противоречиями и сложностями, нет места угрозам и санкциям. Только прямой диалог и совместное стремление к установлению стабильности способны сохранять хрупкий мир при неукоснительном соблюдении прав человека», — подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция прекращает военную операцию в Сирии, которая началась 9 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров РФ и Турции.