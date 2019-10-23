Сринагар, Индия, , 07:20 — REGNUM Индийские силы безопасности в районе Пулвама, штат Джамму и Кашмир, уничтожили трех террористов из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад». Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Официальные представители Сил полиции центрального резерва (CRPF) в регионе сообщили, что разведывательные ведомства заполучили сведения о террористической ячейке «Джаиш-е-Мухаммад» в области Пулвама.

В рамках специальной операции подразделения CRPF окружили боевиков и потребовали, чтобы те сдались. Террористы отказались выполнить требования сил безопасности и открыли огонь. В результате длительного противостояния, завершившегося в 8 вечера 22 октября, все трое боевиков были нейтрализованы.

Напомним, что 14 февраля 2019 гожа пакистанская организация «Джаиш-е-Мухаммад» осуществила теракт в Пулваме. Смертник из указанной организации напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF). В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.