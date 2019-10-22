Хмеймим, Сирия, , 22:30 — REGNUM В Сирии с территории Идлибской зоны деэскалации не прекращаются обстрелы, которые устраивают незаконные вооруженные формирования, сообщил 22 октября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он подчеркнул, что это является нарушениями режима прекращения боевых действий со стороны боевиков.

Обстрелам подверглись три поселения в провинции Алеппо, пять населенных пунктов в провинции Латакия, пять поселений в провинции Идлиб и два в провинции Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились боевики радикальных группировок, оттеснённые туда из других регионов Сирии. На данный момент сирийские правительственные войска у зоны «Идлиб» соблюдают режим прекращения огня.

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