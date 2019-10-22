США не выполнили своих обещаний, данных при заключении соглашения с Анкарой о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, заявил 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщил телеканал NTV.
«Данные обещания не были выполнены целиком. Мы предпримем необходимые шаги. Но если мы пойдем на уступки, то откроем дорогу для террористов», — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV
Достигнутые президентами России и Турции договоренности — это политическая победа России и Сирии и поражение курдов и США, считает военный обозревательИА REGNUM Леонид Нерсисян.
Победа России и Сирии, поражение курдов и США: о решениях Путина и Эрдогана
Турецкая сторона квалифицировала договоренности с Россией в Сочи как «отличные». В широком смысле слова они позволяют Эрдогану выбраться из «сирийской ловушки», в которой он оказался, причем не только по вине США. Теперь, возможно, открывается возможность для налаживания диалога между Анкарой и Дамаском. Об этом пишет шеф-редактор Восточной редакции Станислав Тарасов в статье:
«Путин и Эрдоган обо всем договорились»