Ситуация на севере Сирии выходит на новый этап, который может стать первым шагом к установлению мира в стране. Меморандум по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне вступит в силу в 12:00 в среду, 23 октября. С этого момента начинается отсчёт 150 часов, за которые курдские силы самообороны должны покинуть 30-километровую зону вдоль границы с Турцией. Отводом курдских формирований займутся военная полиция РФ и погранслужба Сирии.

Контроль буферной территории (10 км от границы с Турцией) будут осуществлять турецкие и российские патрули. Глава Турции заявил, что в перспективе место курдов вдоль границы должны занять около миллиона сирийских граждан.

Договоренность о разведении конфликтующих сторон была достигнута 22 октября в Сочи после 6 часов переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.