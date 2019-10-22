Москва, , 22:05 — REGNUM В Госдуме отметили успех переговорного процесса президентов России и Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Итоги многочасовой встречи Путина и Эрдогана, по сути, дают ключи к развязке самых непростых узлов в сирийском урегулировании. Москва еще раз доказала свою роль ключевого посредника в разрешении самых сложных региональных и мировых проблем. Достигнуты важнейшие договоренности, которые позволят предотвратить гибель мирных граждан, сохранить территориальную целостность Сирии и продолжить борьбу с международным терроризмом», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Немаловажно, что к такому результату удалось прийти исключительно путем переговоров, подчеркнул парламентарий.

«То есть без шантажа, угроз и санкционной дубины, которой привычно стал размахивать Вашингтон. Саммит в Сочи — без преувеличения, общая дипломатическая победа и для России, и для Турции. Мы были и остаемся ключевыми и стратегическими партнерами», — заключил глава комитета.

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