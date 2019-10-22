Сочи, Краснодарский край, , 21:53 — REGNUM Около 500 сторонников террористических группировок сбежали из тюрем, располагавшихся на северо-востоке Сирии и оставшихся без охраны, сообщил 22 октября журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Тюрьмы, из которых сбежали террористы, остались без охраны после начала турецкой военной операции и обстрелов.

«Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях … сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и сирийских курдов. Начало операции сопровождалось ударами артиллерии и авиации.

О прекращении операции «Источник мира» сообщил 22 октября в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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