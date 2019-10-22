Челябинск, , 21:36 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского отозвано. Об этом пишет Znak.com, ссылаясь на свой источник.

Кто именно отменил постановление о возбуждении дела, источник не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела против Дубровского ранее заявлял адвокат другого челябинского экс-губернатора — Михаила Юревича. Якобы его завели по факту злоупотребления полномочиями на 20 млрд рублей.

Однако защита Дубровского опровергла эту информацию. А позднее с опровержением выступил и сам экс-губернатор.

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