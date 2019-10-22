Сочи, Краснодарский край, , 21:34 — REGNUM Присутствующих сейчас в Сирии сил военной полиции РФ для патрулирования у турецкой границы пока достаточно, заявил 22 октября министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По мнению главы военного ведомства, может потребоваться дополнительная техника, так как зона патрулирования включает довольно обширные территории.

Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что в ряде регионов Сирии налаживается мирная жизнь и скоро они смогут обойтись без присутствия российской военной полиции.

«Если говорить по задачам сегодняшнего дня, их достаточно. Если говорить о будущем, то у нас есть ряд территорий, которые уже в силу налаживания нормальной мирной жизни в этом не нуждаются», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана в Сочи был принят меморандум по ситуации в Сирии. В зоне у сирийско-турецкой границы начнется патрулирование российской военной полиции к западу и востоку от района, где остановилась операция «Источник мира».

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