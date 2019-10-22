Москва, , 21:33 — REGNUM Результаты переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана превзошли все ожидания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Можно констатировать, что Россия и Турция вступили в принципиально новый этап своего сотрудничества в Сирии, заявив если не о тождестве, то о максимальном учете интересов друг другу, и, прежде всего, интересов самой Сирии», — сказал Клинцевич.

Стороны не только подтвердили свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Сирии с сохранением территориальной целостности страны — выработаны предельно конкретные механизмы решения этой проблемы, чего раньше не было, подчеркнул сенатор.

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