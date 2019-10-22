Сочи, Краснодарский край, , 21:26 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что меморандум о взаимопонимании между РФ и Турцией по ситуации в Сирии подписан лидерами двух стран и вступит в силу завтра, 23 октября, в полдень по московскому времени. Об этом Шойгу сказал журналистам сегодня, 22 октября, по итогам переговоров лидеров России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также Шойгу отметил, что для выполнения одного из главных пунктов меморандума — совместного патрулирования территории северо-востока Сирии — понадобятся дополнительные силы. В этом патрулировании будет участвовать российская военная полиция.

Напомним, сегодня в Сочи прошли переговоры между Путиным и Эрдоганом. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании и было объявлено о прекращении турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.