Больцано, Италия, , 21:23 — REGNUM Власти расположенной на границе с Австрией североитальянской провинции Альто Адидже отказались от отмены использования этого ее названия в официальных документах, передает Mediaset во вторник, 22 октября.

В документах сохранится наименование «Альто Адидже» (в итальяноязычной версии) и «Южный Тироль» (в немецкоязычной).

Ранее власти провинции рассматривали вариант отказа от итальянского названия «Альто Адидже», предполагалось называть ее по-итальянски «провинцией Больцано» (по названию центра региона), однако это намерение вызвало протесты итальянских политиков, которые усмотрели в нем тенденцию к сепаратизму.