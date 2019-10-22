Мадрид, , 21:03 — REGNUM «Террасы, заполненные людьми, как в субботу, так и в воскресный полдень. Как всегда. Бегуны, вышедшие на пробежку. Как всегда. Храм Святого Семейства зафиксировал привычные очереди, туристы входили и выходили из апартаментов […] Как всегда. Фестиваль иллюстраций для семейной публики Barcelona Dibuixa продолжил привлекать новых участников и в воскресенье собрал 21 350 человек в трех десятках музеев и центров по всему городу (в прошлом году их было 19 тысяч)», — рассказывает сегодня, 22 октября, испанское издание El Pais о повседневной жизни Барселоны в дни каталонского кризиса.

Между тем в городе идут манифестации, то более многолюдные, то менее, а с приходом ночи начинаются беспорядки, прежде всего в трех местах в историческом центре. Однако в остальном в каталонской столице продолжается ежедневная суета: множество местных жителей вовсе не думает о последствиях приговора организаторам референдума 2017 года. У Барселоны много сценариев.

На прямой вопрос корреспондента, какая обставновка в его райне, отец семейства по имени Карлес отвечает: «Здесь, если ты не смотришь телевизор, ничего и не заметишь». Карлес живет в Гвинардо — на северо-востоке города, вдали от зданий, интересующих демонстрантов. «Это правда, что творится бардак, но только в центре», — говорит он. Его дети спокойно выбирают себе костюмы на Хэллоуин. Городская почта работает как обычно.