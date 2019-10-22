Флоренция, Италия, , 20:58 — REGNUM Партия «Живая Италия» будет претендовать на голоса как «левого», так и «правого» электората, заявил во вторник, 22 октября, лидер партии, экс-премьер Италии Маттео Ренци, передает информагентство Askanews.

Ренци привел в пример партию президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что его партия намерена действовать схожим образом.

Тем временем, по данным социологов, рейтинг «Живой Италии» уже вплотную приблизился к рейтингу партии Сильвио Берлускони (около 5%), и в ближайшее время партия Ренци может обойти ее и занять пятое место.