Анкара, , 21:39 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай на 3-ей международной конференции синдикатов в Green Park Otel в Анкаре заявил, что нужно положить конец оккупации Иерусалима и подчеркнул: «Иерусалим 13 веков является мусульманским городом, и таковым он и останется».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Те, кто пытаются в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима, выступают не только против палестинского народа, но и против международного права, а также всего исламского мира. Каждое новое поселение, построенное на оккупированных Израилем палестинских землях — нож, вонзенный в сердце мирного процесса».

Вице-президент добавил: «Международное сообщество остается безмолвным перед угнетением и несправедливостью в Палестине и уже попросту привыкло даже к тем несчастьям, которые переживает палестинский народ. Если мы хотим водворить на Ближнем востоке, или же в любом регионе планеты, мир и порядок, для начала нужно положить конец оккупации Иерусалима — это истина, которую должен признать каждый».