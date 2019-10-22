Сочи, Краснодарский край, , 20:49 — REGNUM Обеспечением отвода курдских отрядов от границы Сирии с Турцией будут заниматься военная полиция России и пограничная служба Сирийской Арабской республики, сообщается в российско-турецком меморандуме, принятом 22 октября в Сочи.

С полудня 23 октября военная полиция РФ и погранслужба Сирии начинают обеспечение отвода всех курдских вооружённых формирований на 30 км от границы с Турцией.

На этот процесс в меморандуме отводится 150 часов. Отсчёт времени должен начаться в 12:00 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии был согласован 22 октября в ходе пятичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.

Обе стороны признали важность сохранения территориальной целостности Сирии при обеспечении интересов национальной безопасности Турции.

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