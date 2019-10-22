22 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Мира Гасанова, , 20:47 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически объявил о начале кадровой революции в рядах верховной власти. Принимая освобожденных от должности по собственному желанию вице-премьеров, 75-летнего Гаджибалу Абуталыбова и 71-летнего Али Гасанова, он открыто указал на достижение ими «пенсионного возраста» и необходимости чиновникам во власти «уступить дорогу молодому поколению».

Вспомнив былые заслуги и поблагодарив вице-премьеров за многолетнюю службу стране, Алиев по достоинству оценил их обращение с заявлением об отставке. Президент в разговоре с уже уволенными соратниками по партии выразил уверенность, что «представленные во власти люди, достигшие пенсионного возраста, во всяком случае, кому больше 70 лет, наверное, последуют вашему примеру» и обозначил свои дальнейшие планы по реформированию власти. «Жизнь не стоит на месте, ставятся новые задачи, возникают новые вызовы, назначен новый премьер-министр, перед кабинетом министров поставлены новые задачи», — откровенно, на всю страну заявил президент.

Однако сенсацией стало не увольнение старожилов во власти, проработавших на порученных им должностях более 20 лет. Привлекает внимание сам процесс их отставки и абсолютная его прозрачность. Президент продемонстрировал новый стиль при решении кадровых вопросов. Он не только принял отправленных в отставку высокопоставленных чиновников, но даже позволил стать достоянием общественности суть состоявшегося между ними разговора. Возможно, и раньше он встречался с уволенными сотрудниками, но еще никогда текст беседы, особенно подобного формата, не публиковался. Алиев тем самым послал открытый месседж всем чиновникам: достигшим пенсионного возраста и не справляющимся с поставленными перед страной новыми задачами по реформированию как власти, так и социально-экономической сферы, придется распрощаться со своими должностями.

Это же исходило из его решения по замене 73-летнего премьер-министра Новруза Мамедова на более молодого и энергичного, профессионального экономиста Али Асадова две недели назад. Конечно, уже тогда ожидалось, что последуют и другие кадровые решения. Однозначно следует ожидать серьезной кадровой чистки, президент в пору объявленных ранее серьезных экономических реформ, направленных на развитие ненефтяного сектора, нуждается в молодых, энергичных и профессиональных кадрах. Ручному управлению приходит конец. Правительству пора заняться своими прямыми обязанностями и работать в пределах своих полномочий. Не был удивлен радикальными кадровыми решениями президента в условиях реформирования социально-экономической сферы известный бакинский экономический эксперт Натик Джафарли.

Однако у него вызывают вопросы дальнейшие действия нового правительства, которое будет теперь сформировано. По его мнению, при такой системе управления, когда в стране очень сильная президентская власть, институт премьерства и сам кабинет министров превращается в ненужный орган. «Скорее всего глава государства распрощается и с другими вице-премьерами, кабинет министров сегодня по сути постепенно превратился в формальный орган, президенту самому приходится выполнять функции премьера, он даже стал в последнее время принимать отдельных руководителей ведомств, чего ранее не наблюдалось. Поэтому самое главное сейчас, после смены руководства правительства, определить правила игры: какие реформы предусматриваются в работе правительства, какова будет форма управления, какие решения будут приниматься», — говорит эксперт.

Ближайшее рассмотрение доработанного бюджета 2020 года позволяет прогнозировать, что ожидается ликвидация и объединение некоторых министерств: расходы государственных структур и внутренние государственные инвестиции — проекты, ремонт дорог, социальных объектов сильно сокращаются, почти на 23%. Но в то же время президент, принимая на днях председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог, поручил ему отремонтировать межпоселковые и внутрипоселковые дороги Баку. И это свидетельствует о том, что придется идти на сокращение аппарата с переброской финансирования на инвестиции. Но в любом случае, считает Джафарли, есть потребность в четкой дорожной карте с определением конкретных задач.

Вопрос в том, «где мы находимся, какие имеем проблемы и куда и каким путем двигаемся». Три года назад были приняты стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам экономики, но, по мнению эксперта, для того, чтобы они были реализованы и если все же предполагается менять систему управления, необходимо провести конституционную реформу. Анализ показателей показывает, что 60% поступлений в бюджет страны все еще приходится на сырую нефть, как было и все последние 10 лет. Это трансферы с Нефтяного фонда и налоги. Грузоперевозки пока не дают больших прибылей, есть некоторые подвижки в сельском хозяйстве, но рост на 5−9% не влияет на конечную цифру, поскольку изначальные показатели были очень низкими.

Азербайджан сегодня продает сельскохозяйственную продукцию максимум на полмиллиарда долларов в год, иногда 600 млн. Для сравнения — одна Анталья продает сельхозпродукцию на 4 миллиарда в год. Что касается развития туристической сферы, то тоже следует признать: некоторый рост наблюдается, однако азербайджанские туристы вывозят из страны больше денег, чем поступает в страну. «Сейчас 53% туристического потока составляют визиты граждан Грузии и России, что однозначно означает — в их числе основную долю занимают наши соотечественники, проживающие в этих странах постсоветского пространства и имеющие гражданство этих государств. Что же касается европейских туристов, то это в основном деловые поездки, в том числе на всякие международные мероприятия», — объяснил эксперт.

Исследования, по его словам, указывают: чтобы Азербайджан заработал на туризме, как хотя бы Грузия, 3 млрд долларов в год, следует принимать 10 млн туристов, причем натуральных, а не соотечественников из других стран. Но с нынешними ресурсами это невозможно, поскольку отрасль требует реформирования, дотации государства, освобождения от налогов, строительства недорогих хостелов, отмены виз для европейских стран, высокого уровня сервиса и превращения туризма в истинно народную отрасль. Так, в Грузии 29% населения заняты в туристической сфере, туризм стал народным бизнесом, простой люд зарабатывает на туризме. В Азербайджане же в этой сфере задействовано около 20 тысяч человек, т. е. туризм не стал народным, это в основном элитный бизнес.

Так на чем же стране надо зарабатывать деньги? Эксперт рекомендует переход на обрабатывающую промышленность — нефтепеработку, ведь 1 баррель нефти после переработки приносит в пять раз больше доходов, чем продажа сырой продукции. Азербайджан, будучи нефтяной страной, все еще покупает премиум-бензин в Румынии. Необходимо полное упрощение налоговой и таможенной системы с предоставлением свободы малому и среднему бизнесу, как Грузия сделала еще 10 лет назад, и определение 1%-го налога от оборота до миллиона манатов. Нужно внедрить правовое обеспечение иностранных инвестиций, что требует реформирования судебной системы. Азербайджан представляет большой интерес для иностранных инвесторов с точки зрения логистики, поскольку имеет выход на Россию, Среднюю Азию, Иран. И для привлечения инвесторов надо создать особые условия, как было в 60-е годы сделано в Сингапуре.

Речь идет о предоставлении безналогового пятилетнего периода для предприятия, за исключением зарплат, долгосрочных малопроцентных кредитов, открытии государственного инвестиционного банка, который не только выдает кредиты, но и консультирует и направляет малый и средний бизнес. Эксперт уверен: чтобы добиться экономического прорыва, нужны новые правила, предлагаемые решения можно реализовать в ближайшие месяцы, после чего система начнет работать и зарабатывать. В целом же кадровые решения президента свидетельствуют, что наступает новый этап реформирования всей системы, что должно обусловить экономическое развитие страны. Привлечение к работе правительства грамотных молодых кадров с современным мировоззрением и знанием современной экономики стало основным лейтмотивом расширенного заседания правительства, которое провел глава государства.

Ожидания в обществе после заявлений Алиева очень большие, страна с придыханием следит за его новыми решениями. Заявление главы государства о том, что госбюджет на 2020 год будет социальным и инвестиционным, а работа правительства прозрачным, вселяет надежды на успешность начавшихся реформ.