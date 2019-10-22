22 октября 2019 | Время чтения 5 мин

И ответственность за это, абсолютно незаконное даже с точки зрения американского права, действо несет в то время главный американский куратор Украины и вице-президент США Джо Байден. Который ныне является основным претендентом на президентское кресло от Демократической партии и пока самым опасным конкурентом Дональда Трампа.

Андрей Ганжа, , 21:21 — REGNUM Скандал, связанный с обнародованием фактов тесного и плодотворного сотрудничества посольства США и правоохранительных органов Украины, стартовавший 9 октября на пресс-конференции экс-депутата Андрея Деркача, явно выводит мою страну в число мировых ньюсмейкеров. По-моему, никогда — например, в том же онлайне CNN — слово Украина не звучало так часто. Ни в 2004 (Первый Майдан), ни в 2014 (Второй Майдан) годах. Оно и понятно: «главным призом» политической разборки на этот раз является не забытая Божьей милостью (но не вниманием) страна на окраине Европы, а престол Соединенных Штатов.

Вмешательство! Ответ Байдену Александр Горбаруков © ИА REGNUM

21 октября Печерский районный суд Киева обязал генпрокуратуру возобновить дело о незаконном вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году. Это производство по делу №42 017 000 000 002 472, открытое в 2017 году и закрытое на исходе правления Петра Порошенко, в январе 2019 года, состоит (по мнению Деркача, а теперь и по судебному постановлению) «во вмешательстве в выборы президента США организованной преступной группы в составе руководства Национального антикоррупционного бюро Украины, а также разглашения данных досудебного расследования должностными лицами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины — А.Г.)». А осуществлялось это путем незаконной публикации информации против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Напомню суть… В мае 2016 года в то время заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Антикоррупционное бюро документы, свидетельствующие о систематических подкупах и фальсификациях, которые сопровождали приход к власти бывшего президента страны Виктора Януковича и его окружения. Значительная часть документов — выписки из журнала (он же — «амбарная книга») так называемой «черной кассы» Партии регионов о незаконных выплатах сотням должностных лиц разного уровня. Основному политтехнологу «регионалов», американцу Полу Манафорту, досталось двадцать две выплаты общей суммой 12,7 миллиона долларов.

К моменту публикации материалов журнала «черной кассы» Манафорт был руководителем избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа, но после такого «роскошного» скандала он добровольно уступил это место Стиву Бэннону и ушел, сопровождаемый признательностью и пожеланиями Трампа. Демократы и Хиллари Клинтон не смогли, в итоге, полноценно использовать этот информационный повод, но предвыборный штаб республиканского кандидата некоторое время «дрожал от перестановки». То есть использование материала против одного из руководителей избирательной кампании в канун финала этой кампании налицо. Трампу пришлось «менять коня на переправе», чего не рекомендуют делать все народные мудрости.

И вот сейчас, в канун разгара новой президентской кампании в США, «дело о черной кассе» возобновляется украинским судом, причем под гарантии «открытого и откровенного расследования», данные Владимиром Зеленским Дональду Трампу во время их встречи в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. И этому расследованию придется «открыто и откровенно» показать: что такое «амбарная книга», и как она появилась на свет. Потому что там тоже всё совсем неясно.

Прежде всего — в «цельном виде» она нигде представлена не была. Публике показали, по-моему, лишь двадцать две страницы, с указанием фамилий, сумм и подписями получателей. Более того, людям, которых вызывали на допросы в НАБУ по этому поводу, оригиналов документов не показывали. А на вопрос «как она выглядит: как журнал? реестр?», ответом было: «Нет, как отдельные листы». Книга расходов политической силы на миллиарды долларов и при этом не прошитая, не пронумерованная, на отдельных листиках? Ну-ну! И вообще, логика появления таких документов в бумажной копии, которые всегда могут попасть «не в те руки» — это логика дурака или самоубийцы. А Виктор Федорович Янукович да, оказался политическим трусом, но никак не дураком или самоубийцей.

Подписей Манафорта, кстати, там нет: деньги он, вроде бы, получал через депутатов Геллера и Калюжного.

Кроме того, генерал-майору Виктору Трепаку (с 8 октября нынешнего года — заместителю генпрокурора) придется представить вразумительный ответ на вопрос — как к нему попали эти материалы? Причем ответ «передал неизвестный», в случае, когда на кону кресло в Овальном кабинете, явно «не прокатит». И почему он передал их не своему непосредственному начальству, председателю СБУ Василию Грицаку, а в другое ведомство, в НАБУ? Прекрасно понимая, что публичный слив информации оттуда практически неизбежен…

И так далее… То есть ограничить расследование рамками допроса Деркача как свидетеля допросом одного (!) детектива НАБУ и просмотром одного интернет-сайта, как это сделали в 2017−19 годах, сейчас явно не получится.

Зато может получиться так, что материалы «амбарной книги» Партии регионов были изготовлены «с подачи» Танковой, 4 (старое советское название улицы Сикорского в Киеве, где расположено посольство США), и путем несложной комбинации под названием «Виктор Трепак» были переданы для обнародования Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое уже давно называют «любимым детищем Демократической партии США в Украине». Собственно, Деркач тоже в этом уверен: «Данная информация (об «амбарной книге регионалов — А.Г.) сомнительна и могла быть сфальсифицирована сотрудниками посольства США в Украине и НАБУ».

И ответственность за это, абсолютно незаконное даже с точки зрения американского права, действо несет в то время главный американский куратор Украины и вице-президент США Джо Байден. Который ныне является основным претендентом на президентское кресло от Демократической партии и пока самым опасным конкурентом Дональда Трампа.

Поэтому позволю себе выразить уверенность: пока у власти администрация Трампа, расследование будет продолжаться и стимулироваться, а «скандал Деркача» еще засияет новыми гранями.

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