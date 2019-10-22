Анкара, , 20:44 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после личных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи провел совместную с российским лидером пресс-конференцию, на которой заявил: «Все террористы Отрядов народной обороны, находящиеся в Телль-Рифате и Манбидже, вместе со своим оружием покинут регион».

Заявления для прессы по итогам российско-турецких переговоров Kremlin.ru

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В течение 150 часов, считая с полудня 23 октября 2019 года, террористы Отрядов народной обороны будут выведены за 30-километровый рубеж зоны безопасности вместе со своим оружием. По истечении 150 часов начнут проводиться совместное российско-турецкое патрулирование западных и восточных границ района проведения операции «Источник мира» на 10 километров в глубину».

Турецкий лидер добавил: «Турция и Россия не допустят сепаратистских настроений в Сирии. Обе страны примут все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения террористов. Для осуществления наблюдения и сотрудничества в рамках меморандума будет выстроен совместный механизм».