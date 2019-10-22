Ла-Пас, 22 октября 2019, 20:51 — REGNUM По результатам обработки 95,22% голосов, действующий руководитель Боливии Эво Моралес набирает на президентских выборах 46,86% голосов, а его ближайший конкурент Карлос Меса — 36,73%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Верховный избирательный трибунал Боливии.
Отмечается, что новая расстановка сил повышает шансы Моралеса избежать второго тура голосования.
Согласно боливийскому законодательству, для победы в первом туре лидирующий кандидат должен набрать либо абсолютное большинство (50%+1) голосов, либо больше 40%, но при этом опередить ближайшего соперника более, чем на 10%.