Сочи, Краснодарский край, , 20:39 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики прекращается. Об этом глава МИД РФ сказал журналистам сегодня, 22 октября, по итогам переговоров лидеров России и Турции в Сочи.

Напомним, что Турция начала эту операцию против вооруженных формирований сирийских курдов, находящихся на северо-востоке Арабской Республики. В Анкаре эти курдские силы считают террористическими.

При этом курдов ранее активно поддерживали США, но в последний момент перед турецким наступлением Вашингтон курдов предал. В итоге Турция в целом смогла добиться своих целей по установлению зоны безопасности вдоль своей границы с Сирией.