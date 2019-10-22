Анкара, , 20:46 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после личных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи провел совместную с российским лидером пресс-конференцию, на которой заявил: «Мы страна, которая на протяжении 8,5 лет раскрыла свои объятия перед 3,65 млн сирийских беженцев, 350 тыс. которых — курды. Теперь нам нужно предпринять шаги, которые облегчат тоску наших братьев по родине».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы с господином президентом (Владимиром Путиным) особое внимание уделили последним событиям в связи с нашей операцией «Источник мира». Я сообщил господину Путину исчерпывающие сведения о ней. Во время последующего процесса нашей главной целью является укрепление атмосферы стабильности и сообщение ей устойчивости».

Турецкий лидер добавил: «На протяжении этого процесса мы будем работать вместе с моим российским другом (Владимиром Путиным) и подпишем проекты, которые облегчат возвращение добровольцев на сирийскую родину. Мы с господином Путиным подписали историческое соглашение, направленное на борьбу с терроризмом, обеспечение территориальной целостности и политического единства Сирии, а также возвращение беженцев».