Сочи, Краснодарский край, , 20:26 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании в вопросах сирийского урегулирования между Россией и Турцией согласован 22 октября в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.

Стороны признали важность сохранения территориальной целостности Сирии при обеспечении интересов национальной безопасности Турции.

«Зона безопасности» глубиной 32 км вдоль турецкой границы, на создании которой настаивала Анкара, будет сохранена.

Вывод курдских отрядов за пределы этой зоны будут контролировать совместные патрули Сирии и России, начиная с 23 октября.

На удалении 10 км от границы Турции патрулирование будет производиться совместно российскими и турецкими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом длились свыше пяти часов.

Российский и турецкий президенты проводят совместную пресс-конференцию в резиденции «Бочаров ручей».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что решения по Сирии найдены