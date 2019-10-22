Ла-Пас, , 20:50 — REGNUM Министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро предупредил главного оппозиционного кандидата в президенты Карлоса Месу о возможных последствиях призыва к насилию со стороны последнего после президентских выборов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Кандидат Карлос Меса повторно призывает к конфронтации. Мы хотим сказать тем, кто призывает к насилию, что тот, кто призывает к насилию, будет нести ответственность за насилие», — предупредил министр.

«Насилие может повлечь пагубные последствия для людей, учреждений, государственной и частной собственности», — предостерёг от необдуманных действий Ромеро.