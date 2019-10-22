Анкара, , 20:48 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после личных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи провел совместную с российским лидером пресс-конференцию, на которой заявил: «Мы ждём, что сирийский конституционный комитет откроет дорогу политическим изменениям в соответствии с законными и правомерными ожиданиями сирийцев».

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В повестку дня наших переговоров входила и ситуация в идлибской зоне деэскалации. На данной стадии мы рады видеть установление относительного затишья под Идлибом и сокращение числа атак».

Турецкий лидер добавил: «Сирийские земли, применительно к которым в сознании прочно закрепилось представление о боях с террористами, в результате усилий Турции, спустя долгие годы снова приведены к порядку и стабильности».