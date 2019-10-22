Сочи, Краснодарский край, , 20:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь заявил, что все иностранные вооруженные формирования в итоге должны быть выведены с территории Сирийской Арабской Республики, если они находятся там незаконно. Об этом российский лидер сказал сегодня, 22 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдроганом.

Напомним, что Путин ранее неоднократно заявлял о том, что войска тех стран, которые находятся на территории Сирии без ведома правительства этой страны должны покинуть сирийскую землю.