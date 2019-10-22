Сочи, Краснодарский край, , 20:10 — REGNUM Решения, необходимые для выхода из ситуации, сложившейся в Сирии, найдены, заявил 22 октября президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам Владимира Путина, присутствие иностранных военных на территории Сирии должно быть прекращено, а территориальная целостность страны сохранена.

Владимир Путин пояснил, что более подробная информация о принятых решениях будет обнародована позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжались более пяти часов.

Российский и турецкий президенты проводят совместную пресс-конференцию в резиденции «Бочаров ручей».

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