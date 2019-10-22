Сринагар, Индия, , 20:49 — REGNUM В индийском Панджабе на границе с Пакистаном были замечены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении представители пограничных сил Индии (BSF) подчеркнули, что в ночь с 21 на 22 октября три пакистанских дрона пересекли границу в районе пограничного пункта Хуссейнивала. Очевидцы также сообщили, что индийские пограничные подразделения открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам. Местные власти воздержались от дальнейших комментариев по этому поводу.

Напомним, что в начале октября участились случаи проникновения пакистанских военных дронов на территорию индийского Панджаба. Ситуация осложняется очередным обострением обстановки на индийско-пакистанской границе 20 октября, когда Индия и Пакистан обменялись артиллерийскими ударами по позициям друг друга. Руководство сухопутных войск Индии сообщило, что в ответ на «неспровоцированный огонь» пакистанских войск индийские подразделения нанесли удар по позициям террористов в оккупированном Пакистаном Кашмире. В результате нападения были разрушены три террористические базы, а также уничтожены более 10 террористов и пакистанских солдат.