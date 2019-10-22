Ереван, , 20:01 — REGNUM По секретному поручению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было дано в июле, значительно повысилась зарплата министров, замминистров и главных секретарей министерств. Это выяснили журналисты армянского издания hetq.am.

Для проверки информации о секретном поручении сначала был направлен письменный запрос в три министерства. Были получены данные о количестве сотрудников и о зарплатном фонде за период май — август. В данных одного министерства при одинаковом количестве сотрудников была значительная разница с данными зарплатного фонда. Был отправлен дополнительный запрос трем министрам с вопросами о том, какую зарплату, премию и иные выплаты получил министр. Например, министр Феликс Цолакян за май, июнь, июль и август вместе получил 6 миллионов драм, аналогично и в случае министра Эрика Григоряна. Если разделить сумму зарплаты на 4 месяца, получится в месяц 1,5 миллиона драм (около 200 тысяч рублей). Министру финансов Атому Джанджугазяну тоже был отправлен аналогичный запрос.

По закону РА о вознаграждении лиц, занимающих государственную должность, индекс зарплаты министров — 12. Для того, чтобы получить сумму зарплаты министра, нужно эту цифру умножить на сумму базовой зарплаты — 66 140 драм. Получается 793 680 драм, включая налоги. Несмотря на это, без внесения изменений в данный закон, по секретному поручению премьер-министра зарплата министров удвоилась и составляет 1,5 миллиона драм.

Аналогичная картина с зарплатами замминистров и старших секретарей министерств. По установленному законом индексу зарплата замминистра составляет 562 160 драм, после указанного поручения составляет 1 миллион 60 тысяч драм. Зарплата старших секретарей министерств вместо 595 260 драм составляет 870 000 драм.

Когда ситуация прояснилась, был направлен письменный запрос премьер-министру Николу Пашиняну с вопросом о том, почему этот процесс происходил секретно.

Ниже представлен ответ исполняющего обязанности начальника управления по связям с общественностью администрации премьер-министра Армена Хачатряна:

«Поднятый Вами вопрос и связанные с ним процессы, как Вы отметили, происходили секретно, следовательно, эта информация не подлежит разглашению. Считаем необходимым отметить, что указанные Вами должностные лица предоставляют сведения о доходах, расходах и имуществе, что подразумевает, что данный процесс абсолютно прозрачный».