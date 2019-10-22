Дамаск, , 19:59 — REGNUM Представители курдских вооружённых формирований проинформировали США об отводе всех своих отрядов из 30-км зоны возле сирийско-турецкой границы, сообщает 22 октября Agence France-Presse.

Отвод курдских формирований от границы был главным условием соглашения США и Турции о 120-часовой паузе в военных действиях.

Напомним, срок приостановки турецкой военной операции на севере Сирии истекает 22 октября в 22:00.

Ранее официальная Анкара неоднократно заявляла, что невыполнение условий вывода курдских подразделений позволит ей возобновить боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи уже более пяти часов идут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ситуации на севере Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Дания обсудит предложение ФРГ отравить войска в Сирию

Читайте развитие сюжета: Путин заявил, что решения по Сирии найдены