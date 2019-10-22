Рига, 22 октября 2019, 19:43 — REGNUM Занимавший в 1998—1999 годах должность премьер-министра Латвии Вилис Криштопанс в эфире телеканала RigaTV24 резко раскритиковал сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию в Латвии.
По его словам, действующие латвийские власти живут по принципу «грабь награбленное». Криштопанс напомнил про недавнюю историю с 29 млн евро, возможно, связанных с украинскими коррупционерами. Деньги были заморожены в частном банке, переведены в госбюджет, однако назад их попросил вернуть президент Украины Владимир Зеленский.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина намерена получить от Латвии арестованные и отправленные в латвийский бюджет 29 млн евро, которые связывают с высокопоставленными бывшими украинскими чиновниками, но которые правительство Латвии уже решило направить на социальные нужды.
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