Рига, , 19:43 — REGNUM Занимавший в 1998—1999 годах должность премьер-министра Латвии Вилис Криштопанс в эфире телеканала RigaTV24 резко раскритиковал сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию в Латвии.

«20 лет назад я оставил на следующих [политиков] государство c 2,4 млн жителей, с бездефицитным бюджетом, внешний долг которого был в 21 раз меньше, чем сейчас, — полмиллиарда. Сейчас внешний долг 21,5 млрд. Не было очередей, всех могли вылечить. Проблем не было. Если бы я знал, в какой, простите, заднице мы окажемся, скажу честно — я бы никуда не уходил», — сказал Криштопанс, который ушёл из латвийской политики в 2006 году. Его полную цитату приводит латвийский новостной портал Mixnews.

По его словам, действующие латвийские власти живут по принципу «грабь награбленное». Криштопанс напомнил про недавнюю историю с 29 млн евро, возможно, связанных с украинскими коррупционерами. Деньги были заморожены в частном банке, переведены в госбюджет, однако назад их попросил вернуть президент Украины Владимир Зеленский.

«А эти деньги уже делят учителя, врачи и другие. Это как если бы у вас ограбили квартиру, потом поймали вора, а деньги не вернули вам, а зачислили в госбюджет», — сказал экс-политик.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина намерена получить от Латвии арестованные и отправленные в латвийский бюджет 29 млн евро, которые связывают с высокопоставленными бывшими украинскими чиновниками, но которые правительство Латвии уже решило направить на социальные нужды.

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