Сочи, Краснодарский край, , 19:41 — REGNUM Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи длятся уже шесть часов.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Kremlin.ru

Напомним, что президент Турции прибыл сегодня, 22 октября, в Сочи, чтобы провести переговоры с российским лидером по ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Переговоры должны были продлиться 2,5 часа, по их итогам лидеры двух стран должны были дать пресс-конференцию.

Однако они уже длятся шесть часов, и пока не ясно, когда будут завершены.

Известно, что в какой-то момент Путин и Эрдоган уединились и только через некоторое время вернулись к остальным участникам переговоров.