Цхинвал, , 19:33 — REGNUM Председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что на его имя поступило обращение группы депутатов по инициированию вынесения вотума недоверия двум министру юстиции Залине Лалиевой и министру внутренних дел Игорю Наниеву. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба парламента Южной Осетии.

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Тадтаев отметил, что в парламенте ведется работа по этому вопросу и в ближайшем будущем он будет вынесен на президиум. Если члены президиума поддержат решение о вынесении этого вопроса на сессию, то вынесение недоверия двум министрам обсудят на заседании парламента, сообщил спикер.