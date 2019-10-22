Копенгаген, , 19:37 — REGNUM Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила о заинтересованности в обсуждении предложения главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр направить в северную часть Сирии группировку войск для обеспечения зоны безопасности на границе с Турцией. Вместе с тем Брамсен отметила, что слишком рано говорить об участии Дании в этой операции.

«В настоящее время еще слишком много неопределенностей. Поэтому я планирую выяснить, каков будет мандат, на какой территории будет размещаться контингент и на какой период. Эти важные детали, разумеется, должны быть определены», — заявила Брамсен. Глава немецкого военного ведомства уже обсудила свою инициативу с канцлером Ангелой Меркель и сообщила об идее коллегам из других западных государств. Крамп-Карренбаэур вместе с тем подчеркнула, что изначально бундестаг должен одобрить отправку немецких военнослужащих. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Представитель партии «Венстре» по внешнеполитическим вопросам Микаэль Оструп Йенсен положительно отнесся к предложению министра обороны ФРГ. «Действительно неплохая идея со стороны Германии. Присутствие европейских сил в регионе поспособствует укреплению мира между Турцией и курдами», — заявил политик.