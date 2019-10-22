Копенгаген, , 19:32 — REGNUM Представители датской проправительственной партии «Радикалы», попытавшейся ранее сорвать процесс рассмотрения законопроекта о лишении гражданства датских боевиков, предложили ограничить срок действия данного закона одним годом. «Радикалы» считают, что законопроект противоречит Конституции.

«Наше предложение заключается в том, чтобы подобный закон пересматривался и заново принимался каждый год. Мы надеемся, что нам удастся убедить большинство Фолькетинга в правильности такого подхода, поскольку многие партии заявляли, что любой экстренно принимаемый закон должен пересматриваться с тем, чтобы обеспечить его качество», — заявил председатель «Радикалов» Мортен Эстегор. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Законопроект о лишении гражданства критикуется за нарушение принципа разделения властей, поскольку решение об изъятии датского паспорта будет приниматься единолично министром по делам иностранцев и интеграции. Несогласные с решением, тем не менее, будут иметь возможность подать апелляцию в суд.