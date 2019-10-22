Анкара, , 19:33 — REGNUM

В рамках расследования, проводимого прокуратурой турецкой провинции Ширнак по делу о попытке государственного переворота, осуществлённой 15 июля 2016 года движением Фетхуллаха Гюлена, ею был выдан ордер на арест семи подозреваемых.

Фетхуллах Гюлен Fgulen.ru

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, подразделения правоохранительных органов провели одновременные адресные оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны два сотрудника Управления безопасности, преподаватель, находившийся при исполнении офицер и три бывших сотрудника сил безопасности.

Операция проводилась в Ширнаке, Мардине, Эрзуруме, Анталье, Хатае и Кайсери. В отношении задержанных продолжаются следственные действия.