Багдад, 22 октября 2019, 19:26 — REGNUM Террористы атаковали иракских военных вблизи города Самарра в центральном Ираке, 22 октября передает агентство Reuters.
По официальной информации, в результате атаки погибли шестеро сотрудников сил безопасности, в том числе двое высокопоставленных командиров, генерал-майор Али аль-Лами и бригадный генерал Мохаммед Аллави.
Организаторами нападения называются боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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