Ахалцихе, , 19:00 — REGNUM 20 октября в городе Ахалцихе Грузии состоялась презентация неправительственной организации «Народная дипломатия без границ», основанной местными жителями. Как сообщил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе, работа организации направлена на улучшение отношений между Грузией и Россией, передает ТАСС.

Председателем организации избран местный житель Гоча Парунашвили. Во время презентации «Народной дипломатии» Парунашвили вручил представителю грузинской диаспоры в России профессору Владимиру Хомерики 50 путевок на отдых детям из России в Грузии за свой счет.

Председатель организации также заявил о желательности легализовать всех граждан Грузии, которые на незаконной основе живут и работают в России. По мнению Парунашвили, России следует установить квоты на рабочие места для грузинских граждан Грузии.