Таллин, , 19:00 — REGNUM Из Германии в Эстонию наземным путём двинулось несколько колонн бронетехники общим количеством 200 единиц, сообщает прибалтийское новостное агентство BNS. Техника и 800 британских военнослужащих будут участвовать в учениях Tractable королевского гусарского полка Великобритании.

Техника уже прибыла в немецкий порт Эмден и далее составами по железной дороге и автодорогам прибудет в Эстонию через Польшу, Литву и Латвию. Учения состоятся с конца октября по начало ноября. Это первые учения подобного рода в Эстонии.