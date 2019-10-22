Киев, 22 октября 2019, 18:54 — REGNUM Европейский союз может ввести санкции в отношении Украины за невыполнение Минских соглашений. Об этом 22 октября в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.
По его словам, нежелание Киева выполнять Vинские соглашения наносят удар по президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Кремль хочет внести изменения в Минские соглашения, в частности предоставить особый статус отдельным регионам Донбасса не на три года, как ранее предусматривалось, а на постоянной основе. Он также сообщил, что Киев отказывается открывать контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) одновременно и в Золотом, и в Счастье, поскольку это не предусмотрено ранее подписанными соглашениями.