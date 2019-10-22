Киев, , 18:54 — REGNUM Европейский союз может ввести санкции в отношении Украины за невыполнение Минских соглашений. Об этом 22 октября в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

«Невыполнение Vинских соглашений является основанием для применения санкций ЕС против России. Когда мы говорим, что не собираемся выполнять Vинские соглашения, мы также подвергаем себя на возможное применение санкций. Говорить о продлении санкций против России станет невозможно», — считает Кожара.

По его словам, нежелание Киева выполнять Vинские соглашения наносят удар по президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру.

«Со своей стороны мы пытаемся менять правила игры, когда их уже невозможно изменить… Когда мы говорим, что Минские соглашения — пустая бумага, которую мы не признаем, а требования новой украинской власти коренным образом меняют условия двух Минских соглашений… В такой ситуации мы обижаем не Путина, а президента Франции Макрона, канцлера Германии Меркель и президента Штайнмайера, который своей формулой предложил выход из тупиковой ситуации, которая наметилась в конце 2015 года», — рассказал Кожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Кремль хочет внести изменения в Минские соглашения, в частности предоставить особый статус отдельным регионам Донбасса не на три года, как ранее предусматривалось, а на постоянной основе. Он также сообщил, что Киев отказывается открывать контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) одновременно и в Золотом, и в Счастье, поскольку это не предусмотрено ранее подписанными соглашениями.