Таллин, , 18:52 — REGNUM Треть всех эстонских старых автомобильных покрышек вывозились на утилизацию в Литву на самый крупный в Прибалтике завод по переработки шин, который 16 октября сгорел, пишет сегодня, 22 октября, портал эстонского издания Postimees.

Сборщики старых покрышек в Эстонии в настоящий момент ищут альтернативные пути утилизации этих отходов. В Литву из Эстонии суммарно экспортировалось порядка 4 тыс. тонн шин в год.

Тем временем эстонские защитники природы отмечают, что только иное направление ветра стало причиной, что твёрдые частицы не добрались из Литвы в Эстонию и не загрязнили воздух. В самой Литве и даже в Польше при этом отмечается сильнейшее загрязнение.

«По своим токсикологическим свойствам они опасны как для здоровья человека, так и для окружающей среды в целом. Помимо загрязнения воздуха при тушении пожара происходило еще и загрязнение поверхностных вод. Ущерб окружающей среде в регионе нельзя оценить более точно до тех пор, пока не будут проведены соответствующие измерения, но органическую продукцию на загрязненной территории совершенно точно нельзя будет выращивать годами», — говорит представитель эстонского министерства окружающей среды Кадри Каукси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар, который начался в литовском городе Алитус в ночь на 16 октября, локализован, однако отдельные очаги до сегодняшнего дня продолжают тлеть. Территория по-прежнему в густом дыму, а весь комплекс зданий практически уничтожен огнём. На месте пожара работают расчёты со всех близлежащих районов, привлечена тяжёлая техника. Во время активной фазы тушения пожара привлекались военные.

Читайте ранее в этом сюжете: Сгоревший в Литве завод отравил воздух в целом городе