Анкара, , 19:02 — REGNUM Пресс-секретарь Администрации Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в ходе которого на вопрос «Не усиливает ли Россия давление на Турцию, чтобы та признала режим Башара Асада?» ответил: «Москва знает, что мы выступаем против сирийского режима».

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Мы не верим, что Башар Асад находится в том положении, которое позволит ему объединить Сирию. Он упустил эту возможность, убив множество представителей своего собственного народа».

Пресс-секретарь добавил: «Мы в течение долгого времени работали вместе с Россией для того, чтобы положить конец войне в Сирии. Мы хотим продвигать процессы политического урегулирования. Мы обсудим вопросы безопасности на востоке Сирии от Евфрата до иракской границы. Если американцы выйдут, то встаёт вопрос того, кто обеспечит там безопасность. У нас непосредственных контактов с сирийским режимом, но об этом мы договоримся с Россией. Мы хотим быть уверены в том, что в регионе не осталось ни одного боевика Отрядов народной обороны».