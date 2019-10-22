Анкара, , 18:59 — REGNUM Пресс-секретарь Администрации Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в своем интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил: «Европейские союзники Турции должны оказывать нам больше поддержки. В рядах нашей общественности усиливается ощущение того, что Европа предпочла занять сторону террористов, а не Турции».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Оружейное эмбарго не заставит Турцию отступить от борьбы с терроризмом. Каждый знает, что Отряды народной обороны являются сирийским продолжением Рабочей партии Курдистана. На настоящий момент в ходе операции «Источник мира» наши Вооружённые силы уничтожили более 600 террористов, если причина недовольства запада кроется в этом, то здесь сказать уже нечего».

Пресс-секретарь добавил: «Вопрос беженцев не является проблемой только лишь Турции, а касается всех. Европе уже пора начать что-то делать для его решения».