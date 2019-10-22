Сринагар, Индия, , 19:24 — REGNUM Американское руководство утверждает, что диалог между Индией и Пакистаном невозможен из-за проблемы трансграничного терроризма. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на официальное заявление заместителя Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

В ходе пресс-конференции Элис Уэллс подчеркнула: «Индия и Пакистан давно урегулировали бы взаимные противоречия, если бы не террористическая проблема». По словам заместителя Госсекретаря США, мирный диалог между двумя странами невозможен, пока Исламабад продолжает поддерживать трансграничные террористические группировки, которые совершают теракты в Индии. «Как показывает опыт 2000-х годов, Нью-Дели и Исламабад могут разрешить любые проблемы в процессе кулуарных переговоров», — добавила она.

Напомним, что проблема терроризма омрачает отношения между Индией и Пакистаном. Индийское руководство обвиняет Исламабад в поддержке трансграничных террористических группировок, действующих на территории Индии. Последний крупный теракт произошёл в стране 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.