Тегеран, , 19:26 — REGNUM 21 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на конференции в Тегеране, обвинил США в том, что они «подожгли» Ближний Восток, отметив, что в войне никогда нет победителей и проигравших. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, в любой войне всегда есть две проигравшие стороны: одна с более тяжелыми потерями, другая — с менее тяжелыми. Он предупредил Вашингтон о том, что США сами станут жертвой созданного ими же международного порядка, намекая на то, что два его союзника, ОАЭ и Индия, находятся на пути отказа от доллара во взаимных расчетах.

Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в пренебрежении нормами международного права и выходе из важнейших многосторонних соглашений. «Они вышли из СВПД, НАФТА, Парижского соглашения по климату, ДРСМД. Надеюсь, они также покинут Совбез ООН», — отметил политик.