Сочи, Краснодарский край, , 18:21 — REGNUM Более 4,5 часа длятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня, 22 октября, в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган прилетел к Путину в Сочи, чтобы детально обсудить ситуацию в Сирийской Арабской Республикев контексте турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Изначально предполагалось, что переговоры продлятся 2,5 часа, однако они идут уже более 4,5 часа.

Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Эрдоган дадут пресс-конференцию.